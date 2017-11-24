Правительство отправило в отставку замминистра транспорта Окулова

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта, бывшего зятя Бориса Ельцина Валерия Окулова.

Документ от 22 ноября опубликован на сайте правительства. В нем говорится, что Окулов уволен в связи с переходом на другую работу.

Ранее газета «Коммерсантъ» предсказывала его отставку в связи с ситуацией вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

По данным издания, наиболее вероятным преемником Окулова является замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета, бывший глава Росавиации Александр Юрчик.

В конце сентября стало известно, что у авиакомпании «ВИМ-Авиа» закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

Росавиация ввела в компании внешнее управление. Следственный комитет России возбудил дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа». Сумму ущерба по делу о банкротстве оценили в 4,7 млрд рублей.

Президент Владимир Пуитн объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации с «ВИМ-Авиа».