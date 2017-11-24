СМИ сообщили о гибели 50 человек в результате атаки на мечеть в Египте

Не менее 50 человек погибли в результате атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте. Об этом сообщает РИА Новости, а также ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в частности, на телеканал Sky News Arabia.

Помимо погибших, есть раненые. Их число не сообщается. Пока только известно, что террористы приведи в действие взрывное устройство во время молитвы. По предварительным данным, это произошло в мечети неподалеку от города Эль-Ариш.

По данным Reuters, боевики не только привели в действие взрывное устройство, но и открыли огонь по людям. В министерстве здравоохранения агентству сообщили, что ранены не менее 75 человек.

Вместе с тем египетская газета «Аль-Ахрам» сообщает, что жертв в результате нападения нет, ранения получили 70 человек. Пострадавших доставляют в больницы.