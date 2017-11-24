Госдума одобрила правила конфискации преступных доходов по решению иностранного суда

Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), разрешающие по приговорам иностранных судов конфискацию на территории России доходов, полученных преступным путем.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется новой главой, «устанавливающей порядок признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем».

Также определяется подсудность запросов компетентных органов иностранных государств о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда зарубежного государства, органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении,

Кроме этого, устанавливается перечень оснований, при наличии которых суд России может отказать в исполнении запроса.

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.