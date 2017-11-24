Паралимпийцу Оскару Писториусу вновь увеличили тюремный срок

Высший апелляционный суд Южной Африки увеличил срок заключения паралимпийцу Оскару Писториусу до 13 лет и пяти месяцев, сообщает Sky News. Он попал в тюрьму за убийство своей подруги Ривы Стенкамп в 2013 году.

Суд пришел к выводу, что предыдущий приговор был «шокирующе снисходительным». Формально, отмечает Reuters, суд назначил Писториусу 15-летний срок с вычетом уже отбытого срока.

Накануне, в октябре 2016 года, Писториуса перевели в более благоустроенную тюрьму, которая отличается комфортными условиями. Наказание в ней отбывают осужденные за ненасильственные преступления.

Суд меняет Писториусу срок тюремного заключения уже во второй раз. В октябре 2014 года паралимпийца приговорили к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство и трем годам отложенного срока за хранение оружия. Однако национальная прокуратура обжаловала этот приговор, так как сочла его слишком мягким.

В октябре 2015 года Писториус вышел из заключения, чтобы отбывать остаток срока в доме своего дяди под домашним арестом. Но в 2016 году суд пересмотрел приговор и дал паралимпийцу шесть лет тюрьмы, признав убийство предумышенным. Максимальное наказание за него в ЮАР составляет 15 лет.

В ночь на 14 февраля 2013 года паралимпиец Оскар Писториус застрелил свою подругу в собственном доме. Девушка находилась за дверью туалетной комнаты. Спортсмен заявил, что принял ее за грабителей. Гособвинитель Джери Нел настаивал на том, что в момент выстрела Писториус знал, что за дверью туалета находится его подруга.

Оскар Писториус — шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр.