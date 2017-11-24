КНДР сменила пограничников из-за побега военнослужащего

КНДР полностью сменила всех пограничников в Пханмунджоме после побега военнослужащего в Южную Корею. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, в частности, агентство Yonhap.

По данным агентства, командование подразделения, из которого сбежал военнослужащий, и старшие офицеры могут быть наказаны.

Также источники Yonhap сообщили, что Северная Корея перекрыла мост, по которому военнослужащий бежал через границу, и усилила проверки военных, которых направляют нести службу в Общей зоне безопасности, чтобы не допустить других попыток побега.

13 ноября 24-летний северокорейский военнослужащий совершил побег через границу в Общей зоне безопасности.

Вначале беглец передвигался на джипе, но затем автомобиль съехал на обочину около границы с Южной Кореей. В этот момент другие пограничники, которые поехали за беглецом, открыли по нему огонь.

Военнослужащий успел скрыться на стороне Южной Кореи, но получил несколько огнестрельных ранений. Несмотря на ранения, ему удалось выжить.

Командование ООН в Южной Корее обвинило КНДР в том, что власти страны нарушили условия соглашения о перемирии, так как зашли на контролируемую Южной Кореей территорию и применяли оружие в Общей зоне безопасности.