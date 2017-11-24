Саудовские принцы после обвинения в коррупции отдали свои активы властям

Большинство обвиняемых в коррупции принцев в Саудовской Аравии (95%) согласились передать властям свои активы. Об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The New York Times.

По его словам, операция по борьбе с коррупцией, во время которой в Саудовской Аравии арестовали около 200 принцев, чиновников и бизнесменов, готовилась в течение двух лет. Принц рассказал, что его отец, в начале 2015 года «одним из первых своих распоряжений отдал приказ своей команде начать сбор информации о коррупции на самом верху», благодаря чему и был составлен список коррупционеров.

Только 1% обвиняемых смогли доказать свою невиновность, отметил принц. Еще около 4% заявили, что готовы доказать свою невиновность в суде. Все остальные, по словам принца, согласились на сделку. В ходе досудебных соглашений может быть собрано около $100 млрд, сообщил он.

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Напомним, 11 принцев, четырех действующих и несколько десятков бывших министров Саудовской Аравии взяли под стражу 5 ноября. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

Среди арестованных оказался один из самых богатых людей в мире принц аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается примерно в $17 млрд.

Bloomberg писал, что после этого миллиардеры и миллионеры Саудовской Аравии начали искать способы вывода своих активов. В ответ на это власти ужесточили досмотр на границе королевств.

«Коммерсантъ» со ссылкой на газету Daily Mail сообщал, что задержанных принцев пытали сотрудники американской частной военной компании. Якобы принцев подвешивали вверх ногами и оскорбляли.