Анатолий Чубайс вступился за бывшего главу «Роснано» в суде

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил свидетелем по делу бывшего главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 226 млн рублей.

С Меламедом он познакомился в конце 90-х годов, когда работали в РАО ЕС. Чуть позже познакомился с Понуровым.

Чубайс в суде заявил, что решение о привлечении стороннего консультанта принял он лично, после того, как вступил в должность главы «Роснано». По его словам, он основывался на личном опыте работы в крупных компаниях, а также на оценке положения «Роснано».

«Когда только узнали о возбуждении уголовного дела, то провели внутреннее расследование. От договора с «Алемаром» корпорация не понесла ущерба», — сказал Чубайс.

Сам договор с «Алемаром» он назвал «законным», позволившим корпорации «сохранить 10 млрд рублей.

Напомним, Меламеда обвиняют в организации растраты. Как утверждает следствие, он взял на работу Понурова и Андрея Малышева, после этого привлек фирму-советника для оказания корпорации услуг, необходимости в которых не было. Так, Понуров подстроил победу фирме «Алемар» в конкурсе по отбору советника. Совладельцем этой фирмы был Меламед.

С февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей.