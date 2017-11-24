Суд в Чехии одобрил экстрадицию в США «русского хакера» Никулина

Верховный суд в Праге одобрил экстрадицию в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломе серверов LinkedIn, Dropbox и Formspring, сообщает Reuters.

Окончательное решение об экстрадиции принимае министр юстиции Чехии, отмечает агентство. Выдачи Никулина добивались две страны — США и Россия.

Россиянина Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года. В операции по его поимке участвовали сотрудники ФБР. В основу уголовного дела, как позже сообщил адвокат Никулина, легли письменные показания сотрудника ФБР.

Никулин рассказывал, что на допросах ему предлагали признаться в том, что он для Д. Трампа по приказу В. Путина» взломал почту кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В случае согласия ему обещали снять все обвинения, а также дать «квартиру и деньги, американское гражданство».