Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова. Таким образом Россия потеряла две золотые медали зимних Олимпийских игр в Сочи в бобслее — в мужских двойках и четверках.

Теперь у России осталось только десять золотых медалей. Она — третья в неофициальном медальном зачете после Норвегии и Канады. В заездах четверок золото достанется Латвии, а двоек — Швейцарии. У Латвии это будет уже второе золото, доставшееся ей из-за дисквалификации россиян.

Кроме этого, МОК дисквалифицировал бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Фаткулина на Олимпиаде в Сочи пришла второй на женской 500-метровке. Таким образом Россия лишилась еще и серебра в конькобежном спорте. Все четверо пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Ранее МОК лишил медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских скелетонистов и двух лыжников.