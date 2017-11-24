Новая газета

Число жертв теракта в Египте возросло до 200 человек

Общество

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Число погибших при взрыве в мечети на севере Синайского полуострова в Египте достигло 200 человек, а пострадавших — 130 человек. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Ранее сообщалось о 50 погибших и более 70 раненых. 

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших россиян нет, сообщило Российское посольство в Египте на своей странице в твиттер.

Президент Египта Абдул Фаттах аc-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Теракт произошел во время пятничной молитвы в мечети Аль-Равда в населенном пункте Бир аль-Абед 24 ноября. Неизвестные приехали на четырех внедорожниках, подорвали в толпе бомбу и открыли беспорядочный огонь.

Теги:
смерть, жертвы, египет, теракт
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