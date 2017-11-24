Конькобежка Фаткулина оспорит в CAS решение о лишении ее медали Олимпиады в Сочи

Российская конькобежка Ольга Фаткулина оспорит в Спортивном арбитражном суде решение Международного олимпийского комитета (МОК), который аннулировал все ее результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи, передает ТАСС.

МОК также ей запретил пожизненно участвовать в Олимпийских играх.

Напомним, ранее в пятницу Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи. МОК дисквадисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Ранее МОК лишил медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских скелетонистов и двух лыжников.

Фаткулина выиграла серебро на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м - девятой. Все ее результаты на Играх-2014 аннулированы.