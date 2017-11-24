Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку

Игорь Плотницкий. Фото: РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий ушел в отставку «по состоянию здоровья», передает «Луганский информационный центр» со ссылкой на заявление министра госбезопастности Леонида Пасечника.

Источники «Новой газеты» подтверждают отставку Плотницкого. Сам Плотницкий пока не прокомментировал ситуацию.

При этом, Пасечник объявил себя новым главой, сославшись на то, что это было решение Плотницкого. «Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства», — сказано в заявлении Пасечника.

Накануне Плотницкий уехал из Луганска в Россию. Вместе с ним ЛНР покинули уководитель его администрации Ирина Тейцман и глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. Правительственные здания были оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности соседней Донецкой народной республики.

Ранее отстраненный от должности министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики, включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

В начале недели в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

В октябре 2015 года был арестован министр топлива Дмитрий Лямин, после чего Плотницкий неудачно пытался отстранить от должности главу МГБ Леонида Пасечника.

Леонид Пасечник до перехода на сторону ЛНР работал в СБУ. Он возглавлял главный отдел «К» Управления СБУ в Луганской области, курировал борьбу с контрабандой.