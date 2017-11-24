СК назвал ультразвук возможной причиной массовой госпитализации школьников в Липецке

Следственный комитет по Липецкой области проводит проверку по факту массовой госпитализации учеников средней школы села Сселки. Следователи считают, что причиной плохого самочувствия подростков мог стать ультразвук мобильного приложения, которое они скачали и включили во время уроков, говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, более 20 учеников 8 класса средней школы №35 села Сселки во время занятий пожаловались на головную боль и тошноту. Подростков госпитализировали в областную детскую больницу с подозрением на отравление.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Они опрашивают медработников больницы, педагогический коллектив школы, пострадавших школьников и их родителей. По результатам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение.

В свою очередь, региональное управление МЧС сообщает, что госпитализированы были учащиеся 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 35 села Сселки. По данным ведомства, 11 школьников направили для обследования в токсикологическое отделение ГУЗ Областной детской больницы Липецка.