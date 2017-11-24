Новая газета

В Лондоне из-за сообщений о стрельбе эвакуировали две станции метро

Общество

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Служба полиции Лондона не обнаружила подтверждений сообщениям о стрельбе в районе Оксфорд-стрит и на расположенной под ней станции метро «Оксфорд-Серкус». Также правоохранители сообщили об отсутствии данных о пострадавших.

В Лондоне закрыли станции метро «Оксфорд Серкус» и «Бонд-стрит» из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает полиция города.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию. На место происшествия прибыли спасатели.

Экстренные службы города рекомендовали местным жителям и прохожим на Оксфорд-стрит избегать место инцидента и укрываться в зданиях.

15 сентября в одном из поездов лондонского метро взорвался и загорелся контерйнер. Часть пассажиров пострадали в давке после произошедшего. Полиция тогда обнаружила на той же станции метро еще одно взрывное устройство.

Теги:
метро, эвакуация, лондон
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