Игорь Плотницкий вернется в ЛНР как гарант Минских соглашений

Игорь Плотницкий. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ушедший в отставку глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий вернется в ЛНР, сообщают источники «Новой газеты».

У нового врио главы самопровозглашенной республики, экс-министра госбезопасности Леонида Пасечника нет к деятельности Плотницкого никаких вопросов. В ходе конфликта между Плотницким и отказавшимся уходить в отставку министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом Пасечник сохранял нейтралитет.

Кроме того, Плотницкий остается гарантом Минских соглашений. Его подпись стоит под документом. Новое руководство ЛНР не намерено отказываться от выполнения Минских соглашений, в том числе, от обмена пленными с Украиной, который активно готовился с конца прошлой недели, отмечают собеседники «Новой».

Ранее в пятницу «Луганский информационный центр» сообщил, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий ушел в отставку «по состоянию здоровья».

15 ноября СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Отмечалось, что в ходе переговоров лидеры обсудили инициативу главы общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР. По словам Пескова, Путин поддержал эту инициативу.