Число погибших при теракте в Египте выросло до 235 человек

Количество погибших при теракте в суфийской мечети на севере Синайского полуострова увеличилось до 235 человек. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает издание Ahram Online.

Еще 109 человек, по последним оценкам, пострадали. Теракт был совершен в населенном пункте Бир Аль-Абед. По данным СМИ, взрыв произошел во время молитвы. После произошедшего боевики открыли стрельбу по прихожанам.

После нападения египетские беспилотники нанесли ракетные удары по двум внедорожникам причастных к теракту боевиков. 15 террористов были убиты. Военные разыскивают других участников нападения.

Ранее сообщалось о 200 погибших и 130 раненых. По предварительным данным Российского посольства в Египте, среди погибших и пострадавших россиян нет.

Теракт произошел во время пятничной молитвы в мечети Аль-Равда в населенном пункте Бир аль-Абед. Как отмечает «Би-би-си», этот теракт стал самым крупным в новейшей истории Египта. Президент Египта Абдул Фаттах аc-Сиси объявил трехдневный траур.