Мединский: получение президентского гранта не отменяет претензий к «Сатирикону»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что получение президентского гранта театром «Сатирикон» не отменяет претензий к нему. Об этом глава министерства заявил в интервью ​Business FM.

«У театра «Сатирикон» сложная ситуация с заработной платой. Поскольку президентские гранты направляются в первую, во вторую и в последнюю очередь на выплату заработной платы творческим работникам, то есть артистам, режиссерам в театрах, то, конечно, это решение абсолютно логично», — сказал Мединский.

Он также подчеркнул, что поддерживает решение Кремля и надеется, что выявленные нарушения у театра «Сатирикон» устранят. «И я надеюсь, что руководство “Сатирикона” сделает из этого правильные выводы», — добавил министр.

Напомним, Райкин заявил, что Мединский мстит за его прошлогоднюю речь о цензуре, в которой он также раскритиковал цензуру и борьбу государства «за нравственность в искусстве». По его словам, в течение года в «Сатириконе» прошли шесть проверок, серьезных нарушений во время них не выявили.

В Минкультуры были удивлены заявлением художественного руководителя «Сатирикона» и назвали их «эмоциональными комментариями».

В ноябре президент России Владимир Путин своим указом выделил дополнительные гранты 16 театрам и учреждениям, среди которых оказался «Сатирикон».

Райкин рассказал, что решение о выделении гранта было принято еще до его конфликта с министром Мединским. Он говорил, что Минкульт был против выделения «Сатирикону» гранта, якобы это решение «взбесило» Мединского.

После чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента считают выделение гранта «Сатирикону» заслугой министерства культуры.

По словам Пескова, театр постоянно получает очень много грантов, его поддерживает и министерство культуры, однако, несмотря на это, «Сатирикон» пребывает в весьма плачевном финансовом состоянии.