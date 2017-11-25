Трамп не захотел становиться человеком года по версии Time

Президент США Дональд Трамп что ему позвонили из журнала «Time» и с казали, что он «возможно снова станет человеком года» по версии журнала, написал американский лидер в своем твиттере.

«Возможно — это не годится, и отказался участвовать в этом», — заключил политик. Политик также рассказал, что ему предложили дать интервью и пройти фотосессию по случаю назначения человеком года.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

Однако в Time заявили, что президент неверно понял, как журнал выбирает человека года, и он не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) November 25, 2017

Напомним, Трамп уже становился человеком года в 2016 году. «Он низверг лидеров обеих крупнейших политических партий страны и, по сути, задал новый вектор политического развития мирового сообщества», — написал Time о Трампе в декабрьском номере.

Традиция публиковать «человека года» в декабрьском номере существует с 1927 года. 2007 году им становился президент России Владимир Путин. Позже, в 2014, 2015 и 2016 годах, он был номинирован на эту премию.