В Египте убили 30 боевиков после теракта в мечети

Полиция Египта убила 30 боевиков в ходе антитеррористической спецоперации «Месть за мучеников», начавшейся после теракта во время пятничной молитвы в мечети Аль-Равда. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По информации телеканала, террористы были убиты во время рейда в деревне Эр-Рисан в центре Синайского полуострова. На данный момент полиция организовала поиски тренировочных лагерей экстремистов, где людей готовили к терактам.

Полицейские уже сообщали, что убили 15 террористов. Правоохранительные силы нанесли ракетные удары по двум внедорожникам с боевиками на севере Синайского полуострова, в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша.

Напомним, 24 ноября произошел теракт произошел в мечети Аль-Равда в населенном пункте Бир аль-Абед. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам. В результате количество погибших, по последним данным, составило 235 человек.

Теракт стал самым крупным в новейшей истории Египта. Президент Египта Абдул Фаттах аc-Сиси объявил трехдневный траур.