Правительство распорядилось выделить инвалидам дополнительные 60 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение выделить различным обществам, которые помогают инвалидам, дополнительные субсидии в размере 60 млн рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, деньги получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское обществом слепых и организация «Инвалиды войны». Предложение было внесено на рассмотрение Минтрудом.

В документе уточняется, что на 2017 год было запланировано выделить субсидии в размере 1,5 млрд рублей.

Ранее в октябре столичные власти увеличили размер выплат детям-инвалидам. Теперь он выросли до 12 тысяч рублей. Кроме того, были подняты выплаты пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и другим.

Об увеличении размера выплат было объявлено после того, как мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «с большой долей вероятности» будет баллотироваться на новый срок.