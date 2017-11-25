СМИ: Пентагон озвучил заниженное количество американских военных в Сирии

В Сирии в операции в операции международной коалиции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) воюет 2 тысячи американских военных, утверждает CNN и Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника CNN, Пентагон не учел численность сухопутных войск, когда озвучивал количество военных, что могло стать причиной заниженной оценки.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что в Сирии действуют 500 американских военнослужащих. Пентагон сделал заявление после публикации, появившейся в The Washington Post.

Газета утверждала, что Вашингтон задумался над тем, чтобы оставить группировку войск в Сирии после победы над ИГ. По информации издания, в Сирии находится около 500 американских советников, обучающих вооруженные отряды курдов на севере страны.

В эту цифру не входят обслуживающий персонал аэродромов, артиллеристов, занимающихся обеспечением военной операции коалиции, уточняет The Washington Post.