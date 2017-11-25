В Крыму продадут построенное в XIX веке винодельческое предприятие

Власти Крыма выставили на продажу «Завод шампанских вин “Новый Свет”», который был основан 1878 году, начальная цена лота составила около 1,5 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Согласно документам, в лот входит девять земельных участков общей площадью 93 536 кв. м, а общая площадь зданий равна 93 536 кв. м. Итоги торгов планируется подвести 20 декабря.

«Новый свет» был национализирован после референдума о присоединении территории Крыма к России. Летом этого года завод сменил форму собственности. От государственного унитарного предприятия было принято решение перейти к акционерному обществу.

Власти Крыма уже выставляли национализированную собственность на продажу. В ноябре на полуострове проголосовали за продажу национализированных автозаправочных станций (АЗС), которые принадлежали бывшему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Стартовая цена составит не менее 650 млн рублей.

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Напомним, «Новый свет» основал князь Лев Голицын в 1878 году. Его называют основоположником российского виноделия. В 1896 году вино Голицына подавали в честь коронации императора Николая II. После прихода к власти большевиков завод был разграблен, а потом восстановлен.

Мощность завода составляет 1 млн бутылок шампанских и 600 тысяч бутылок игристых вин в год. Предприятие находится в санкционном списке Евросоюза.