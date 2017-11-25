НАТО: 70% сообщений о присутствии альянса в Прибалтике написано русскоязычными ботами

В НАТО заявили, что политические силы используют ботов соцсетях, чтобы манипулировать общественным мнением, при этом 70% твитов на русском языке о присутствии альянса в Прибалтике и Польше написано ботами, сообщается на сайте альянса.

«В общем и целом 60% всех активных русскоязычных аккаунтов в подавляющем большинстве случаев автоматизированы», — говорится в сообщении.

Эксперты НАТО добавляют, что произошло «резкое падение (на 13%) активности русскоязычных ботов в период с августа по октябрь» в сравнении с первым полугодием 2017 года. А говоря о зарубежном сегменте, специалисты заявляют о 39% бот-аккаунтах.

Сотрудники центр стратегических коммуникаций НАТО проводит исследования для альянса на основе оказалось 6,2 тысяч твиттов, из которых каждый третий оказался на русском. Анализировались упоминания НАТО и Латвии, Литвы и Эстонии или Польши.

Напомним, в США ФБР и Конгресс уже проводят расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. В рамках дела дали показания представители Facebook, Google и Twitter.