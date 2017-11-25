Кудрин не собирался выставлять свою кандидатуру в президенты

В планы руководителя Комитета гражданских инициатив (КГИ) и Центра стратегического развития Алексея Кудрина не входят намерения поучаствовать в предстоящей президентской гонке передает Интерфакс слова Кудрина.

«Я сейчас в другой роли. Я готовлю программу, предложения, которые передаю президенту. Не просто президенту, действующему президенту», — сказал Кудрин.

Руководитель КГИ также заявил, что не обсуждал назначение на пост премьер-министра. Однако Кудрин готов сделать все, чтобы новый кабинет министров работал эффективно.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на близкого к администрации президента источника говорили, что в качестве кандидата «может рассматриваться вполне серьезно» выдвижение экс-министра финансов Кудрин. Однако эту информацию не подтвердили другие источники газеты.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах баллотироваться на этих выборах уже заявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Кроме того, участвовать в президентской гонке намерены бизнесмен Сергей Полонский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционной политик Алексей Навальный. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный не может баллотироваться на этих выборах.