Напавшие на мечеть в Египте боевики несли флаг ИГ

Боевики, которые совершили нападение на мечеть в Египте, несли в руках флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters со ссылкой на заявление египетской прокуратуры.

По информации агентства, число жертв увеличилось с 235 человек до 305, россиян среди погибших или пострадавших нет.

Ранее власти заявили, что убили 30 боевиков в ходе антитеррористической спецоперации «Месть за мучеников». При помощи беспилотников были застрелены еще 15 террористов, передвигавшиеся на двух внедорожниках.

Напомним, 24 ноября произошел теракт в мечети Аль-Равда в населенном пункте Бир аль-Абед. Группа боевиков от 25 до 30 человек подъехали к мечети на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам.

Теракт стал самым крупным в новейшей истории Египта. Президент Египта Абдул Фаттах аc-Сиси объявил трехдневный траур. Он также распорядился возвести мавзолея памяти жертв атаки.