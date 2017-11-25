СМИ сообщили о выделении Евросоюзом млн евро на борьбу с «пропагандой» из России

Евросоюз потратит более одного миллиона евро на борьбу с «дезинформацией и фейковыми новостями» из России. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

По данным собеседников газеты, эти средства выделят подразделению ЕС по борьбе с пропагандой — East Stratcom. Деньги уже заложены в бюджете Евросоюза на 2018–2020 годы.

Издание отмечает, что это первый случай, когда подразделение по борьбе с пропагандой, основанное в 2015 году, финансируется напрямую из бюджета Евросоюза. До этого, специалисты, в частности, получали деньги от государств-членов ЕС.

Сообщения о выделении Евросоюзом бюджетных денег на борьбу с «пропагандой» из России появились на фоне заявления председателя Европейского совета Дональда Туска на саммите «Восточного партнерства». Туск тогда сказал, что одни из главных проблем Европы — это «кибератаки, поддельные новости и гибридная война».

Напомним, в 2015 голу Туск поручил главе Европейской службы внешних дел (EEAS) Федерике Могерини создать оперативную группу по стратегическим коммуникациям на Востоке​ (East StratCom Task Force) для «противодействия российской пропаганде». В нее вошли дипломаты, эксперты по России, журналисты и специалисты по соцсетям.

В конце марта 2017 года Европейская народная партия, имеющая наибольшее представительство в Европейском парламенте, приняла резолюцию «Российская дезинформация подрывает западную демократию». Документ предлагал увеличить финансирование и расширить штат сотрудников East Stratcom Task Force.

Также было предложено создать русскоязычный телеканал в Европе, способный стать альтернативой Russia Today.