В администрацию президента подали петицию в поддержку реформы судебной системы

Адвокаты подали в администрацию президента петицию в поддержку реформы судебной системы. В открытом письме, написанном на имя президента России Владимира Путина, и опубликованном на портале Change.org, перечисляются процессуальные нарушения, которые были допущены в отношении предпринимателей, а также указаны 25 предложений по реформе судебной системы. Об этом заявили адвокаты Владимир Старинский и Анар Мамедов на пресс-конференции родственников и защитников десяти предпринимателей, содержащихся в СИЗО № 5.

Речь в частности идет об арестованных по так называемому делу «Спецстроя» (Федеральное агентство специального строительства, расформированное в 2016 году).

В СИЗО содержится Кадыр Караханов, обвиняемый в «даче взятки», хотя, по словам его адвоката, взятку вымогали как раз чиновники «Спецстроя»: возведенные по заказу «Спецстроя» казармы были сданы в срок, однако чиновники стали «требовать откат». После отказа на Караханова было заведено уголовное дело. Бизнесмен больше года содержится в СИЗО, несмотря на отсутствие экспертного заключения о качестве строительства.

Обсуждались также дела бывшего замдиректора корпорации МиГ Сергея Мамаева, бизнесмена Дмитрия Лысаковского и его коллег, которых обвиняют в «попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре».

— Поскольку процессуальные методы не помогают, мы решили обратиться к непроцессуальным, — пояснил «Новой газете» адвокат Владимир Старинский, напомнив слова президента Владимира Путина о возможности «ручного режима управления страной». «Вот этот ручной режим мы и хотим задействовать», — добавил Старинский.

По его мнению, количество сфабрикованных против предпринимателей дел о мошенничестве с каждым годом только растет. Основная цель: «отжимание собственности».

— Сейчас заходишь в СИЗО — сплошь интеллигентные люди! — сетует адвокат. — А процент оправдательных приговоров минимален — меньше процента.

Старинский напомнил, что открытое письмо в поддержку реформы судебной системы уже было подано в 2011 году, но никаких изменений тогда не последовало.

В съезде также принял участие девелопер Сергей Полонский, освобожденный из-под стражи в июле этого года. Полонский, ранее заявивший о своих президентских амбициях, также призвал к реформе судебной системы страны.