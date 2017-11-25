В Онкоцентре имени Блохина прокомментировали претензии прокуратуры

В онкоцентре имени Блохина заявили, что претензии Генпрокуратуры касаются Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Соответсвующая проверка проходила в 2016 году, говорится в заявлении пресс-службы НМИЦ, документ имеется в распоряжении «Новой газеты».

«В настоящее время проверок со стороны Генеральной прокуратуры или других ведомств в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» не проводится», — сообщают представители онкоцентра.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура обвинила онкоцентр в поборах за услуги, которые должны оказываться бесплатно. По данным ведомства, с 2015 года 2171 пациент онкоцентра был вынужден заплатить за высокотехнологичную медпомощь, которая по закону «Об основах охраны здоровья граждан» должна финансироваться из бюджета. Общая сумма незаконных выплат составила 3,85 млн руб.

В НМИЦ объяснили, что пациенты оплачивали услуги добровольно после заключения договора. Необходимость платных услуг, по версии центра, была связана с тем, что существующий тариф ОМС не покрывает обследования и лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента.

«Именно поэтому пациентам было рекомендовано выполнение тех или иных обследований или медицинских манипуляций»,— заявил РБК представитель онкоцентра.

По словам директора НМИЦ Михаила Давыдова, плата бралась в основном за анализы. «Это была проверка в 2015 году, речь шла о якобы незаконной плате за анализы пациентов. Это все подраздули сильно в итоге», — пояснил он.

13 ноября Михаил Давыдов заявил о своем уходе с поста главного внештатного онколога Минздрава России, а также с поста директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. По его словам, с ним не продлили контракт, поскольку 11 октября ему исполнилось 70 лет. Сложить свои полномочия Давыдов планирует 27 ноября.

С октября в России вступил в силу закон, согласно которому возраст руководителей научных учреждений не должен превышать 70 лет.