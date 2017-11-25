Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранные СМИ, работающие на территории России, иноагентами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее закон одобрили Совет Федерации и Госдума. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

В свою очередь, Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перед рассмотрением законопроекта о СМИ-иноагентах в Совете Федераций раскритиковал документ и посоветовал Совфеду вернуть его на доработку в Госдуму.

В частности, в СПЧ тогда отметили, что в законопроекте указано только одно основание для признания иностранного СМИ, работающего в России, иноагентом — наличие у него финансирования из-за рубежа.

«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — считают в СПЧ.

Принятые поправки позволяют признавать работающие в России средства массовой информации иностранными агентами, если те получают финансирование из-за рубежа.

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, таким СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах.

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Минюст России уже направил уведомления о возможном признании иноагентами редакциям телеканала «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектам «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке, а также татаро-башкирской службе издания.

Напомним, идея о внесении зарубежных СМИ в реестр иноагентов стала обсуждаться после того, как Минюст США потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента в стране. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.

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