В РПЦ рассказали о применении опыта церкви в производстве Apple

Митрополит Волоколамский Иларион связал популярность продукции американской корпорации Apple с тем, что, по его словам, ее создатели использовали опыт, веками практикующийся в церкви. Об этом митрополит сказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает Интерфакс.

«Когда компьютеры только создавались, а я имел возможность следить за этим процессом практически с самого начала, то компьютер оперировал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом "icon" - иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет», — уточнил священнослужитель.

Он отметил, что постепенно этот способ мышления вытеснил тексты, и сегодня большинство интернет-сайтов — не столько тексты, сколько картинки.

«Не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, не случайно ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир», — пояснил священнослужитель.

По его мнению, именно «с этим в значительной степени связана популярность» техники Apple. Митрополит добавил, что не видит разницы в том, с какого носителя молитвословить — с книги или телефона.

В то же время митрополит Иларион призвал использовать в литургическом обиходе служебные книги, поскольку священнослужители, стоящие перед престолом с айфоном вместо служебника в руках могут производить неприятное впечатление:

«Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет», — подчеркнул митрополит.