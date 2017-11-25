Отстраненный от власти глава Каталонии объявил из Бельгии о начале своей избирательной кампании

Отстраненный от власти глава испанской республики Каталонии Карлес Пучдемон, которого власти страны просят экстрадировать из Бельгии обратно в Испанию, где он обвиняется в организации мятежа, объявил о начале своей избирательной кампании, сообщает газета Le Soir.

Такое заявление Пучдемон сделал в отеле на окраине фламандского города Брюгге на северо-западе Бельгии, где он нашел временное убежище.

По его мнению, региональные выборы 21 декабря в Каталонии позволят «ратифицировать» волю каталонцев жить в независимом от Испании государстве, которую они выразили на референдуме о самоопределении региона первого октября.

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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Более 90% участников голосования высказались за отделение от Испании. После этого парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

В ответ испанские власти отправили в отставку главу Каталонии Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо.

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В свою очередь, генпрокурор Испании выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Их обвиняют в мятеже, перевороте и хищении госсредств.

Восемь бывших членов правительства Каталонии оказались под арестом, в частности, вице-президент Уриол Жункерас.

Кроме того, суд Испании выдал ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех других членов правительства региона, которые уехали в Брюссель и сдались местной полиции.

Однако суд в Бельгии пока отложил решение вопроса об экстрадиции Пучдемона и его соратников, слушания назначены на 4 декабря.