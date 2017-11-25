В Дагестане подозреваемый в поджоге районной администрации вспорол себе живот под пытками

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил о пытках его друга Акима Кулиева, обвиняемого в поджоге здания администрации Рутульского района Дагестана, а также хранении наркотиков и боеприпасов. По словам спортсмена, Кулиев, не выдержав пыток, вспорол себе живот. Об этом Нурмагомедов сообщил у себя в инстаграме.

Фото из инстаграма бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

«Его [Акима Кулиева] не первый день мучают и во время очередных пыток, он вскрыл свой живот, говоря что не подпишет то, что не сделал», — написал Нурмагомедов.

По словам родственников задержанных по делу о поджоге, Акима Кулиева на днях вывезли из махачкалинского СИЗО №1, где он содержался, и повезли в село Ахты. По дороге Кулиева и другого задержанного избивали и пытали током.

25 ноября пресс-служба МВД Дагестана опубликовала сообщение без упоминания имени Акима Кулиева, в котором говорится, что задержанный в ОМВД России по Ахтынскому району нанес себе ранения «осколками кафеля в область живота и руки». «Ему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

При этом как рассказал изданию «Кавказ.Реалии» родной брат одного из задержанных по делу о поджоге администрации — Сулеймана Гусейнова — Меджид, сразу после операции полицейские забрали Кулиева снова в СИЗО.

«Его [Кулиева] забрали в местную больницу, провели операцию, врачи говорили, что много крови потерял, а сотрудники захотели сразу забрать его назад в Махачкалу. Приехали люди из Рутула, требовали, чтобы его там оставили, но сотрудники оцепили дорогу, положили Акима на пол полицейской машины и в пятницу ночью (24 ноября) увезли в СИЗО», — рассказал Меджид.

Как пишет издание «Регион-онлайн», Аким Кулиев — сын замглавы рутульского района Дагестана.

Напомним, 14 сентября в Рутульском районе Дагестана сгорело здание районной администрации. Как сообщало издание «Кавказский узел», спустя полтора месяца — 3 ноября полиция задержала по подозрению в поджоге здания нескольких жителей села Рутул в Дагестане — Рутула Сулеймана Гусейнова, Мурадина Эминова и Акима Кулиева. По данным СМИ, их доставили в СИЗО Махачкалы.

Близкие задержанных рассказали в беседе с «Кавказ.Реалии», что при задержании им подбросили наркотики и патроны.

«Перед глазами владельцев дома им подкинули наркотики, а одному наркотики и патроны. Это все чушь, полиции просто нужно на кого-нибудь повесить пожар в здании администрации», — заявил тогда изданию родственник одного из задержанных.