В «Артеке» реконструируют Нюрнбергский процесс

Воспитанники Международного детского лагеря «Артек» вместе с историками и правоведами создадут историческую реконструкцию одного из фрагментов Нюрнбергского процесса — суда над бывшими руководителями нацисткой Германии. Об этом сообщается на сайте «Артека».

Вместе с артековцами в реконструкции будут участвовать ведущие специалисты по вопросам Второй Мировой войны и истории международного трибунала в Нюрнберге, а также представители российских органов государственной власти и зарубежных делегаций.

В частности, участники реконструкции от имени Генерального прокурора СССР Романа Руденко и Председателя трибунала судьи Джеффри Лоуренса зачитают архивные документы со свидетельствами нацистских военных преступлений и обвинительными актами.

Согласно сообщению пресс-службы «Артека», мероприятие «направлено на расширение знаний артековцев о Великой Отечественной войне, понесенных потерях советского народа и определяющей роли СССР в победе над нацизмом».

Реконструкция пройдет в рамках форума «Нюрнбергский процесс: история и современность». Его организаторами стали крымская Академия Генеральной прокуратуры и крымское отделение Ассоциации юристов России. Реконструкция Нюрнбергского процесса состоится в «Артеке» 28 ноября.