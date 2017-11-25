СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах

Совет по правам человека при президенте России подготовит поправки к закону, позволяющему признавать иностранные СМИ, работающие в России, иностранными агентами. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, передает РИА Новости.

«Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками», — заявил Федотов.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Ранее закон одобрили Совфед и Госдума. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, что еще до того, как закон о СМИ-иноагентах одобрил Совет Федераций и подписал президент, СПЧ подготовил по нему экспертное заключение, в котором указал на ряд существенных недостатков.

В частности, эксперты отмечали, что в законопроекте указано только одно основание для признания работающего в России иностранного СМИ иноагентом — наличие у него финансирования из-за рубежа.

«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — отмечали в СПЧ (цитата по ТАСС).

Также в СПЧ считают невозможным возлагать на СМИ-иноагенты обязанности, предусмотренные законом об некоммерческих организациях (НКО) иноагентах, поскольку СМИ могут быть не только НКО.

Согласно принятому закону, после приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для НКО, — признанных в России иностранными агентами. Кроме того, таким СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах.

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Минюст России уже направил уведомления о возможном признании иноагентами редакциям телеканала «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектам «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке, а также татаро-башкирской службе издания.

Идея о внесении зарубежных СМИ в реестр иноагентов стала активно обсуждаться после того, как Минюст США потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента в стране. В противном случае в ведомстве обещали арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.