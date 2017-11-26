В Краснодарском крае застрелили бойца Росгвардии

В Армавире в ночь на воскресенье убили врио начальника отдела городской вневедомственной охраны Росгвардии, передает Интерфакс.

Как уточнили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, военнослужащий стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить.

«В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время», — заявили в пресс-службе.

По информации источника Интерфакса, военнослужащего застрелили в одном из ресторанов города.