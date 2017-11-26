В Японии рассказали о планах отправить своих астронавтов на Луну вместе с NASA и Роскосмосом

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует участвовать в создании окололунной станции Deep Space Gateway (DSG), разработкой которой занимаются Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает издание Yomiuru.

Правительство страны обсуждает будущую политику государства в сфере изучения космоса.

«Участие в международном проекте по освоению космоса позволит Японии заполучить не только научные данные, но и разовьет ее космическую отрасль, сделает ее более конкурентоспособной», — отмечает издание.

DSG планируют вывести на орбиту Луны в 2024—2026 годах.

Напомним, о создании DSG американская сторона объявила еще в марте. Отмечалось, что позднее станция может стать промежуточным пунктом при полетах космонавтов на более дальнее расстояние. Это поможет миссиям возвращаться на Землю быстрее. В сентябре NASA и Роскосмос договорились вместе заняться разработкой окололунной станции. При этом стороны согласовали участие Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

«Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса», — сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Япония с 1998 года участвует в работе проекта Международной космической станции (МКС). Самый большой модуль МКС — исследовательская лаборатория «Кибо» — был построен именно японцами.