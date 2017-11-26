«Партия Роста» выдвинет бизнес-омбудсмена Титова кандидатом на выборах президента

«Партия Роста» выдвинет кандидатом на президентские выборы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передают «Ведомости». Такое решение партия приняла на федеральном политсовете партии, который прошел накануне в Абрау-Дюрсо.

Титов рассказал изданию, что поставил администрацию президента в известность о своих планах. Пресс-секратарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей», известно ли Кремлю о выдвижении Титова.

При этом в пресс-службе партии уточнили, что съезд, на котором состоится выдвижение кандидата, пройдет в декабре. Однако точная дата пока неизвестна.

Во время своей предвыборной кампании Титов будет продвигать программу реформ Столыпинского клуба, который он возглавляет. Альтернативную программу реформ представлял Центр стратегических разработок бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

Напомним, в пятницу «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что соперником Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства может стать представитель бизнеса или либеральный кандидат. Назывались имена Алексея Кудрина и Бориса Титова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Ранее о своем выдвижении объявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционной политик Алексей Навальный.