Курс биткоина превысил 9000 долларов

Курс биткоина в ходе торгов 26 ноября превысил 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk.

Около 7:15 криптовалюта торговалась на уровне 9043 долларов. По данным биржи, к 12:30 (мск) стоимость биткоина опустилась 8996,89 долларам.

Еще в начале ноября биткоин стоил 7000 долларов. На рост курса криптовалюты тогда повлиял заявление мирового оператора фьючерсных бирж CME Group, что он собирается запустить торги фьючерсами на биткоин в четвертом квартале 2017 года.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее заявил, что биткоины не будут узаконены в России.