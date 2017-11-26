Правозащитники на всероссийском съезде заявили о необходимости ликвидировать центр «Э»

На Всероссийском съезде в защиту прав человека правозащитники приняли резолюцию, в которой призвали ликвидировать центр «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД России — ред.) в его нынешнем виде. По их мнению, ведомство «в значительной степени вместо реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом преследует идеологических оппонентов власти». Также правозащитники потребовали прекратить практику объявления по идеологическим причинам экстремистскими «организаций, не применяющих насилие для достижения своих политических и идеологических целей».

В частности, с инициативой ликвидировать центр «Э» в его нынешнем виде выступил руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Он заявил, что сегодня под флагом борьбы с терроризмом и экстремизмом происходит урезание прав и свобод человека.

«Деятельность силовых ведомств направлена против российских граждан», — отметил он.

«По статистике судебного департамента, число осужденных по уголовным статьям за преступления против основ конституционного строя и безопасности с 2003 года увеличилось в 28 раз. Можно ли поверить, что численность преступников увеличилась в 28 раз? Конечно нет!» — сказал Лев Пономарев в своем обращении к участникам съезда.

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Причины того, что все больше людей подвергаются преследованиям по этим статьям, по его мнению, кроются в том, что Госдума принимает законы, которые противоречат Конституции и нормам международных договоров, к которым Россия присоединилась. Нечеткие формулировки законов, добавил правозащитник, позволяют выносить приговоры на длительные сроки невиновным гражданам, которые попали в немилость к кому-либо из власть имущих.

«По сути центр «Э» МВД России выполняет функции Пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их. Возможно, функции были переданы от ФСБ к МВД, чтобы избежать прямых исторических параллелей. Как стало известно из недавних публикаций в СМИ, центр «Э» не только преследует идеологических оппонентов, но и курирует провластные бандформирования, например, движение SERВ», — сказал Пономарев.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов привел в пример ситуацию с профилактическим учетом религиозных экстремистов и потенциальных террористов на Кавказе. По его словам, человек оказывается в неких списках он не знает, как туда попал, почему, ему не объясняют, что сделать, чтобы выйти оттуда. После этого участковый заставляет гражданина отчитываться о своих действиях, а членов его семьи «останавливают на любом посту и подолгу допрашивают».

«Это лучший подарок для террористов, когда тысячи людей оказываются в таких списках. Эти люди потом иначе начинают относиться к государству, они становятся все более и более податливыми к пропагандистам-террористам, которые говорят: в рамках этого государства защитить свои права нельзя. Мы понимаем: борьба с терроризмом требует силовых методов. Государство обязано применять силу, но эта сила должна применяться только в рамках законности», — сказал Орлов.

Помимо этого, правозащитники говорили об уничтожении системы общественного контроля, ситуации с правами человека в армии, пытках в системе МВД.

Надежда Кириллова, специально для «Новой газеты»