НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России

Журналистов телеканалов РЕН ТВ и НТВ не пустили на Всероссийский съезд в защиту прав человека, передает РИА Новости со ссылкой на лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.

По его словам, такое решение было принято ранее и поддержано участниками съезда. Пономарев объяснил это тем, что телеканалы неоднократно выпускали «абсолютно ложные, лживые» передачи, фильмы о работе правозащитников в России.

«Причем там идут даже сливы оперативных съемок, что вообще уже выглядит вызывающе», — сказал правозащитник, добавив, что телеканалы «вторгаются в личную жизнь человека».

Съезд проходит в московской гостинице «Космос». Правозащитники ранее приняли резолюцию, в которой призвали ликвидировать центр «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД России — ред.) в его нынешнем виде. Также правозащитники потребовали прекратить практику объявления по идеологическим причинам экстремистскими «организаций, не применяющих насилие для достижения своих политических и идеологических целей».