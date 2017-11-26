Информатор WADA Родченков согласился предоставить доказательства допинга в российском футболе

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков согласен предоставить Международной федерации футбола (FIFA) доказательства допинга в российском футболе, передает Daily Mail со ссылкой на адвоката россиянина Джима Уолдена.

«Мой телефон включен, моя электронная почта работает», — ответил адвокат на вопрос, готов ли Родченков поделиться имеющейся у него информацией.

Адвокат добавил, что «будет неловко», если информация об употреблении допинга подтвердится, а FIFA придется отстранить российских футболистов от домашнего чемпионата мира.

Ранее стало известно, что FIFA проводит расследование о возможных допинг-нарушениях 34 российских футболистов, чьи имена были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Федерация на прошлой неделе заявила, что пока не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами. Однако расследование продолжается.

FIFA ранее пыталась связаться с Григорием Родченковым.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Годом ранее New York Times опубликовала интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.