В Германии автомобиль наехал на пешеходов

В немецком городе Куксхафен (Нижняя Саксония) автомобил врезался в пешеходов, сообщается в твиттере местной полиции.

В результате пострадали шесть человек, четверо из них получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу.

«Водитель был доставлен в полицию для допроса. По предварительным данным, он умышленно наехал на пешеходов», — заявили в полиции, отметив, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.