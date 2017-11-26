В Германии автомобиль наехал на пешеходов
В немецком городе Куксхафен (Нижняя Саксония) автомобил врезался в пешеходов, сообщается в твиттере местной полиции.
В результате пострадали шесть человек, четверо из них получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу.
#Germany #Cuxhaven apparently drunk man crashed his #car into a group of people early Sunday morning. #evidence from #witnesses that the driver should have #deliberately run over the passers-by @BreitbartNews @StefanMolyneux https://t.co/zdZPvQEs6g— stephan herzog (@teleherzog) November 26, 2017
«Водитель был доставлен в полицию для допроса. По предварительным данным, он умышленно наехал на пешеходов», — заявили в полиции, отметив, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.