IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает Интерфакс.

«Совет IAAF подтвердил рекомендацию рабочей группу по восстановлению членства России об отстранении данной организации», — заявили в ассоциации.

Членство ВФЛА приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала. Российским легкоатлетам, которые не причастны к скандалу, разрешено участвовать в международных соревнованиях. Однако они выступают под нейтральным флагом.

Летом 2016 года российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпийских играх 2016 года. К соревнованиям допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину.