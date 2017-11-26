Новая газета

СК объявил в розыск участника перестрелки в ресторане Краснодарского края

Общество

Следственный комитет объявил в розыск предполагаемого участника перестрелки в городе Армавире Краснодарского края, во время которой погибли три человека, передает ТАСС.

В ночь на воскресенье в одном из ресторанов Армавира произошла перестрелка. В результате погиб врио начальника отдела городской вневедомственной охраны Росгвардии. По данным ведомства, военнослужащий стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить. Он был не при исполнении служебных обязанностей.

Позднее стало известно еще о двух погибших. Один из них скончался на месте, а еще один человек умер в больнице.

Теги:
следственный комитет, перестрелки, краснодарский край
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