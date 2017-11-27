Главред «Блокнота Волгограда» рассказала о поврежденных тормозах в ее машине

Главный редактор издания «Блокнот Волгограда» Юлия Завьялова рассказала, что в ночь на 26 ноября неизвестные повредили тормозную систему в ее машине, сообщается на сайте издания.

По ее словам, утром в воскресенье она попросила своего отца отогнать машину на шиномонтаж. Через полчаса он перезвонил и сказал, что тормоза на машине не работают.

«У папы стаж вождения больше 30 лет, он смог справиться с машиной в таком состоянии, мне страшно представить, чтобы произошло, если бы за руль села я», — рассказала Завьялова.

Она называет случившееся покушением, связывая это с ее профессиональной деятельностью. Журналистка обратилась в полицию. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов «не проявили должного внимание к исследованию места преступления, не изъяли поврежденные детали автомобиля, не опросили свидетелей, даже не сняли отпечатки пальцев».