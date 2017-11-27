Умер один из лидеров кубинской революции Армандо Харт

На Кубе в возрасте 87 лет умер соратник Фиделя Кастро, один из лидеров кубинской революции Армандо Харт, сообщает офицальная газета компартии Кубы Granma.

Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Армандо Харт родился в 1930 году. В 1953 году он вместе с Фиделем Кастро стал одним из основателей революционной организации «Движения 26 июля», выступающего против кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. В 1958 году революционера арестовали. Харта освободили спустя год, когда к власти пришли его соратники.

С 1959 по 1965 год он был министром образования страны, организовал компанию по борьбе с неграмотностью. С 1976 по 1997 он возглавлял министерство культуры.