В Варшаве рассказали о высылке польского историка из России по решению ФСБ
ФСБ заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию под угрозой «насильственной депортации», сообщается на сайте Института национальной памяти Польши.
Глебоцкого задержали 24 ноября, вручили решение, в котором говорилось, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. Сам документ был датирован 21 ноября. В институте добавили, что такое решение равнозначно запрету на въезд в Россию в будущем. Помимо этого, документ блокирует доступ ученому к архивам в России, необходимым для продолжения исследования.
Глембоцкий находился в России с 14 ноября и исследовал архивы по вопросам российско-польских отношений в XIX и XX веке. Польский институт в Санкт-Петербурге пригласил его провести «две открытые лекции, посвященные судьбе поляков и годовщине "польской операции" НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов».
В октябре сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши выслало из страны ученого Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрия К. за предполагаемые контакты с российскими спецслужбами. Он читал лекции на кафедре истории новейшего искусства в Гуманитарной академии в Пултуске.