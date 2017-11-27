Силуанов спрогнозировал рост реальных зарплат в 2018 году

Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост реальных зарплат на 4% в 2018 году, об этом министр заявил в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1»

«Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы — то есть зарплаты над инфляцией — вырастут больше чем на 4%», — сказал он.

По его словам, зарплаты бюджетников в отдельных отраслях вырастут на 15-25%, потому что с 1 ноября 2018 года будут выполнены «майские указы» президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе правительство постановило выделить 5,1 млрд рублей на повышение зарплат федеральным работникам образования, здравоохранения и культуры. Планируется, что это будет сделано до конца года.

Согласно «майским указам», в 2017 году зарплата врачей должна быть равна 180% от средней по региону, а зарплаты среднего и младшего медперсонала — 90 и 80%. В 2018 году эти показатели должны составить 200, 100 и 100% соответственно.