МИД рассказал об угрозе «апокалиптического» сценария на Корейском полуострове

Замглавы МИД Игорь Моргулов рассказал, что конфликт вокруг Корейского полуострова может привести к реализации «апокалиптического» пути развития ситуации, передает РИА Новости.

«К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе. Очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался», — сказал Моргулов на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

Он призвал США и КНДР начать переговоры. Поводом к этому может стать то, что Пхеньян в последние два месяца демонстрирует «сдержанность», отметил Моргулов. Под сдержанностью дипломат подразумевал отсутствие с 15 сентября новых ракетных пусков КНДР.

Основной темой подобных переговоров могло бы стать «обсуждение принципов мирного сосуществования», добавил он.

Обмен угрозами между США и КНДР продолжается на протяжении последнего года. В сентябре президент США Дональд Трамп в своем выступлении в ООН утверждал, что США в случае угрозы от Северной Кореи уничтожат страну. Поводом для такого заявления послужили угрозы Пхеньяна нанести ракетный удар по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

Также в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания.