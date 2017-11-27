ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Новый символ»

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Новый символ», сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого, администрация «Нового символа» не соблюдала ранее введенные ограничительные меры.

С 27 ноября в организации введена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

«Новый символ» занимал 420 место в рейтинге российских банков. Он был участником системы страхования вкладов.